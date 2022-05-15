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برلماني: الحكومة العراقية تستحصل 10 مليارات دولار فائضاً مالياً خلال أربعة أشهر

Category: سیاسة

Date: 2022-05-15T06:20:26+0000
برلماني: الحكومة العراقية تستحصل 10 مليارات دولار فائضاً مالياً خلال أربعة أشهر

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية ريبوار عبدالرحمن يوم الأحد أن الحكومة الاتحادية حصلت من مطلع العام الحالية ولغاية نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي على فائض مالي "كبير" من مبيعات النفط الخام.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية ريبوار عبدالرحمن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق حصل خلال الأشهر الاربعة الأولى من هذا العام على ١٠ مليارات و 303 ملايين دولار من فائض أسعار النفط.

وبيّن انه في شهر كانون الثاني حصل العراق على مليار و171 مليون دولار، فيما حصل في شهر شباط على مليارين و 132 ملیون دولار، وفي شهر آذار حصل على 3 ملیارات و800 ملیون دۆلار، أما في شهر نيسان فقد حصل على 3 ملیارات و 200 ملیون دولار.

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