برلماني: الحديث عن تثبيت العقود دعاية انتخابية وحكومة السوداني لاتملك هذه الصلاحية

شفق نيوز - بغداد

وصف عضو مجلس النواب حيدر المطيري، يوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد "دعاية" انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.

وقال المطيري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها".

وأضاف أن "الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية"، مبينا أن "الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة".