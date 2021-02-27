سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلماني: "الحاكم العسكري" لذي قار لن ينجح بمهامه

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T17:56:25+0000
برلماني: "الحاكم العسكري" لذي قار لن ينجح بمهامه

شفق نيوز/ اعتبر النائب عن محافظة ذي قار اسعد ياسين المرشدي يوم السبت أن "الحاكم العسكري" عبد الغني الأسدي لن ينجح في مهامه محافظا لذي قار.

وقال المرشدي لوكالة شفق نيوز إن "تعيين الكاظمي لعبد الغني الاسدي حاكما عسكريا لذي قار تم بضغوط جهة سياسية معينة، ولا نعول على نجاحه بسبب وجود كتلة سياسية كبيرة في ذي قار تجبر المحافظ الجديد على مسايرتها".

واضاف، "كان الأولى برئيس الوزراء اختيار محافظ متوافق عليه من جميع الاطراف ويحظى بقبول الشارع المحلي في ذي قار ويلبي طموحاته الضائعة منذ سنوات عدة بعد تحويل ذي قار الى غنيمة للمحافظين الفاسدين طيلة الاعوام الماضية"

ورأى المرشدي ان "الحاكم العسكري لا يملك حلولا مهنية وادارية او خدمية لانقاذ ذي قار من مشاكلها  المتراكمة في عموم المفاصل على الرغم من انها محافظة نفطية ويحصد ابناؤها الجوع والفقر والبطالة بسبب الادارات المحلية الفاسدة".

وكلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الجمعة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

إلا أن المتظاهرين في ذي قار رفضوا تكليف الأسدي بعد أن أطاحوا بالوائلي بعد احتجاجات تخللتها أعمال عنف منذ الأسبوع الماضي.

related

مصدر: الأسدي يتسلم مهام عمله محافظا لذي قار وجهتان تدعمانه

Date: 2021-02-27 11:40:59
مصدر: الأسدي يتسلم مهام عمله محافظا لذي قار وجهتان تدعمانه

تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

Date: 2021-02-27 11:54:27
تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

Date: 2021-01-14 16:32:55
أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

Date: 2019-10-06 09:51:57
هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

Date: 2021-02-26 17:19:11
أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

Date: 2020-09-19 16:49:25
حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

الكاظمي يصدر توجيهات تخص ذي قار ويؤكد السعي لإقامة مشاريع كبرى

Date: 2021-01-25 18:31:56
الكاظمي يصدر توجيهات تخص ذي قار ويؤكد السعي لإقامة مشاريع كبرى

النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في ذي قار

Date: 2019-11-24 10:09:33
النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في ذي قار