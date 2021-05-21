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برلماني: ابتزازات وضغوط سياسية لإستغلال المنابر الدينية لأغراض انتخابية بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-21T12:01:25+0000
برلماني: ابتزازات وضغوط سياسية لإستغلال المنابر الدينية لأغراض انتخابية بالعراق

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة يوم الجمعة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بحماية خطباء وائمة المساجد من حملات شعواء تقودها جهات سياسية لاستغلال المنابر الدينية للترويج الانتخابي.

 وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، ان جهات سياسية تمارس حملات ابتزاز وتسقيط اعلامي ممنهج عبر صفحات ومواقع مشبوهة ومدفوعة الثمن لاستهداف ائمة وخطباء الجوامع المعتدلين والمطالبين بالحقوق العامة  في محاولة لإجبارهم على الترويج الانتخابي والسياسي لبعض الجهات.

وأشار الجبارة إلى أن مرشحين متنفذين جيشوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إلصاق تهم ومعلومات ومقاطع فيديوهات مفبركة للضغط على بعض رجال الدين واجبارهم على التثقيف الانتخابي على حساب المصالح العامة والاجتماعية والدينية لأبناء المحافظة.

ودعا النائب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية إلى ردع ومعاقبة أي جهة سياسية تستغل دور العبادة والمؤسسات الدينية للأغراض الانتخابية والسياسية.

وقرر مجلس الوزراء تحديد مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر موعداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، وذلك نزولا عند مطالب المتظاهرين الذين خرجوا باحتجاجات عارمة اجتاحت مناطق وسط وجنوب العراق في العام 2019 والتي تسببت بأسقاط الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

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