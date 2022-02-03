برلمانيون يقيمون دعاوى قضائية ضد ترشيح زيباري لرئاسة العراق

شفق نيوز / أقام عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، دعاوى قضائية ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية المقبلة.

وأبلغ مصدر خاص، وكالة شفق نيوز، أن "أعضاء مجلس النواب العراقي، أقاموا الدعاوى القضائية ضد ترشيح زيباري، بصفتهم الرسمية، كأعضاء في البرلمان، وبلغ عددهم ٥ نواب، من بينهم ثلاثة أعضاء عن الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ووفق المصدر فإن هؤلاء ادعوا بأن زيباري لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة رئاسة البرلمان إكمال الاستعدادات كافة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والمقرر عقدها الاثنين المقبل.

وتنحصر المنافسة بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وتشير معظم الترجيحات إلى أن زيباري، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

وبلغة الأرقام، فيشكل التحالف الثلاثي (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة) نحو ثلثي أعضاء البرلمان، إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً، وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً، ولتحالف السيادة 67 مقعداً، يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.