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برلمانيون يطالبون بطرد السفير التركي وسحب نظيره العراقي وقطع التبادل التجاري بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2022-07-21T11:46:17+0000
برلمانيون يطالبون بطرد السفير التركي وسحب نظيره العراقي وقطع التبادل التجاري بين البلدين

شفق نيوز/ طالب أعضاء في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، بطرد السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، وسحب نظيره العراقي من أنقرة وإيقاف عملية التبادل التجاري بين البلدين وذلك رداً على القصف التركي الذي استهدف مصيفا سياحيا في إدارة منطقة زاخو بإقليم كوردستان وأوقع عددا من الضحايا والجرحى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب المستقل محمد النوري في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من زملائه النواب من مختلف الكتل النيابية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال النوري خلال المؤتمر، "نحن نطالب برد فعلي على الانتهاكات التركية وطرد السفير التركي في العراق وسحب السفير العراقي من أنقرة".

وطالب البرلمانيون الحكومة العراقية بقطع عملية التبادل التجاري مع الجانب التركي ومقاطعة البضائع التركية، قائلين "نحن سوف نقدم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية التركية".

وأكدوا بالقول "نحن ماضون بعقد جلسة طارئة وتم جمع أكثر من 100 توقيع وسيقدم الى رئيس المجلس لعقد الجلسة في أقرب وقت ممكن".

وأمس الاربعاء، وقع 91 نائباً عراقياً، طلب استضافة وطرح موضوع عام للمناقشة بشأن الاعتداء التركي، مطالباً بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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