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برلمانيون من الاتحاد الأوربي يشرفون على الانتخابات في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T08:19:11+0000
برلمانيون من الاتحاد الأوربي يشرفون على الانتخابات في العراق

شفق نيوز/ أعلنت فيولا فون كراموس رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات في العراق يوم الخميس أن عدداً من أعضاء برلمان الاتحاد سيشرفون على الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت كراموس في مؤتمر صحفي بفندق الرشيد في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاتحاد كلفها بمهمة رئاسة بعثتها لرصد الانتخابات في العراق، مردفة بالقول إن مراقبي البعثة يعملون بحيادية لرفع تقرير مهني ومستقل عن الانتخابات.

وذكرت أيضا أن معظم دول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لديها ممثلون في البعثة، مشيرة إلى أن سبعة أعضاء من البرلمان الأوربي سيقدومون إلى العراق للإشراف أيضا على العملية الانتخابية.

وقالت ايضا "نحن هنا لنؤمن العملية الانتخابية ،بطلب رسمي من الحكومة العراقية ، ولن نتدخل او نؤثر على اي عملية اقتراع في العراق ".

وأضافت كراموس ان البعثة وبعد يومين من الاقتراع ستنشر تقريراً عاما عن الانتخابات، وبعد العودة إلى البرلمان الأوربي سننشر تقريراً شاملا آخر عن نفس الموضوع.

وتابعت بالقول خلال الايام المقبلة سنزور اربيل للاطلاع على التحضيرات للانتخابات في إقليم كوردستان.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي لرصد الانتخابات إن "عشرين مراقبا وصلوا بداية الشهر الحالى الى العراق ، وسيكونون حياديين في عملهم لمراقبة الانتخابات ويتواصلون مع الناشطين والنساء لضمان مشاركتهم ضمان مشاركة المرأة والناخبين في الاقتراع العام بشفافية ونزاهة ".

وأكدت "نحن لسنا محكمين ولسنا هنا لضمان نتائج الانتخابات ولا نتدخل بها ، نحن نراقب ونقيم ونلتقي بالمرشحين والناخبين ، ولا نستطيع ضمان اصوات الناخبين ، فهذا ليس عملنا في العراق".

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