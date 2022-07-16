برلمانية: يجب تفعيل قانون حظر التطبيع بحق الكاظمي

شفق نيوز/ نددت عضو مجلس النواب العراقي زهرة البجاري، يوم السبت، حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي قمة جدة والذي ضم "دول التطبيع وامريكا وبمباركة اسرائيل".

وقالت البجاري في بيان اليوم، ان "حضور هكذا اجتماعات وقمة هو بمثابة القبول بكل مقرراتها وبالتالي اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني والتطبيع معه وهذا العمل هو خيانة عظمى يحاسب عليها القانون العراقي ويجرمه".

واضافت ان "حضور الكاظمي لهكذا قمة هدفها تشكيل تحالف دولي يزعزع امن المنطقة ويدخل العراق في محور على حساب دول جارة وإسلامية صديقة واتون حروب مستقبلية لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال وان السكوت عنه تُعد وصمة عار" .

كما أشارت البجاري النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي الى ان "فصائل المقاومة الاسلامية في العراق وايران ولبنان واليمن وفلسطين استطاعت أن تحرك المواجهة وتقلب المعادلة ضد الكيان الصهيوني الغاصب وخططه الشيطانية التوسعية لهذا سعت السعودية والدول المطبعة لعقد هكذا قمة خبيثة .

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالقول "يجب تفعيل قانون حظر التطبيع بحق الكاظمي والوفد المرافق له لان التطبيع خيانة للاسلام والوطن والشعب".