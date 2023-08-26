برلمانية: وفد من كوردستان سيزور بغداد قريبا لانضاج قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ كشفت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، فيان دخيل، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة إقليم كوردستان الى بغداد للمساهمة بانضاج قانون النفط والغاز بهدف تشريعه.

وقالت دخيل لوكالة شفق نيوز إن "هناك وفوداً متبادلة بين الاقليم وبغداد، وهناك وفد من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد لاستكمال مناقشة المواضيع حول قانون النفط والغاز لانضاجه، وإقراره في مجلس الوزراء ومن بعدها ارساله الى البرلمان بهدف تشريعه".

وأضافت، أن "أبرز الخلافات على القانون تتعلق بالتصدير والحقول النفطية، ونحن نمضي تحت سقف الدستور العراقي".

وبينت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني، أن "الخلافات حالياً فنية، وستحل بين اللجان المشتركة والوفود، وسيتم اقرار قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من حل النقاط الخلافية بين المركز والاقليم".

وكانت وزارة النفط نظمت، في 17 آب 2023، اجتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز، برئاسة مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية حمدان عويجل وضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة، فيما بينت الوزارة إن الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في مطلع شهر آب/أغسطس بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص مشروع قانون النفط والغاز، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.

ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.

وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.