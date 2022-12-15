برلمانية منشقة عن "امتداد" تنضم إلى تحالف نيابي جديد

شفق نيوز/ أعلن تحالف "وطن" النيابي، يوم الخميس، إنضمام عضو البرلمان نور نافع الجليحاوي إليه.

وكانت الجليحاوي عضوا في كتلة حركة "إمتداد" التشرينية إلا أنها استقالتها من الحرة في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقال التحالف في بيان اليوم، إنه نعلن انضمام النائب نور نافع الجليحاوي لعضوية التحالف بعد التفاهم على المبادئ العامة والثوابت الوطنية.

وأضاف البيان أنه بإنضمام "الجليحاوي" يكون "بذلك عدد أعضائه 6 من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب".

وأعلن نواب مستقلون، يوم الأحد 11 من شهر كانون الأول الجاري، تشكيل تحالف نيابي جديد يحمل اسم "وطن" لمراقبة عمل الحكومة. ويضم التحالف 5 نواب هم (ناظم الشبلي وسجاد سالم وياسر اسكندر وتوت وحيدر طارق الشمخي واسامة البدري).