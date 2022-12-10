برلمانية عراقية تهاجم بيان مجلس التعاون الخليجي: يحمل أبشع صور النفاق

شفق نيوز/ دعت عضو البرلمان العراقي عالية نصيف، يوم السبت، الحكومة العراقية إلى الرد على بيان مجلس تعاون دول الخليج العربي، عادة اياه "منحازاً الى الكويت" ويحمل "أبشع صور النفاق".

ووصفت نصيف في تصريح صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، البيان الصادر عن (مجلس تعاون دول الخليج) والمتضمن مطالبة العراق بعدم انتهاك سيادة الكويت بأنه " بيان منحاز الى الكويت بشكل فاضح ويمثل أبشع صور النفاق ".

وقالت، إنه " في الوقت الذي نفتح فيه أبوابنا أمام محيطنا العربي ونمد جسور الثقة والعلاقات الإيجابية مع دول الخليج، يقوم ما يسمى بمجلس تعاون دول الخليج بإصدار هذا البيان المشين المخزي الذي يطالبوننا فيه باحترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، بل ويخاطبوننا باستعلاء بأن نستكمل ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 ".

وأوضحت نصيف أن "دول الخليج تتعمد تجاهُل الاعتداءات الكويتية على أراضي العراق ومياهه الإقليمية وقتل الصيادين العراقيين وخطفهم بين حين وآخر، وتدير وجهها عن محاولات الكويت للاستحواذ على قناة خور عبدالله بالكامل وإفشال مشروع ميناء الفاو من خلال قيامها بتشييد ميناء لا تستفيد منه، علماً بأن دول الخليج (حكومات وشعوباً) تعرف جيداً ان قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن جائرة وغير عادلة ودفع ثمنها الشعب العراقي ".

وشددت نصيف على ضرورة "قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بإصدار ردّ قوي على هذا البيان وعدم مجاملة أي دولة خليجية على حساب سيادة وكرامة العراق".

وأمس الجمعة قال مجلس التعاون الخليجي في بيان، إنه يؤكد على "أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

ودعا المجلس، جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية، وفق تعبير البيان.