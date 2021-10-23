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برلمانية سابقة: الديمقراطي الكورستاني لديه مرشحين لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-23T17:03:03+0000
برلمانية سابقة: الديمقراطي الكورستاني لديه مرشحين لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أفادت برلمانية سابقة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، بأن منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق المكون الكوردي، مشيرة الى أن الحزب لديه مرشحين لتولي هذا المنصب.

وقالت ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الكورد، مثلما رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ورئاسة البرلمان للسنة".

وأضافت إنه "ستكون هناك تفاهمات وتوافقات سياسية بين الاحزاب الكوردية على من يتولى منصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو من حصل على اكثر المقاعد بين الاحزاب الكوردية تؤهله لمنصب رئيس الجمهورية".

وتابعت النجار، أن "التفاهمات موجودة على من يتولى منصب الجمهورية، إلا إن القرار النهائي لم يحسم بعد ولا يوجد اتفاق على مرشح محدد هذا المنصب"، مؤكدة إن "الحزب الديمقراطي يمتلك عدد من المرشحين لتولي هذا لمنصب".

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