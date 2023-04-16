برلمانية: رئيس الجمعيات الفلاحية يسرق رواتب الموظفين

شفق نيوز/ وجهت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، يوم الأحد، اتهاما مباشرا إلى رئيس الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء الجمعيات بـ"الفساد وهدر المال العام وسرقة رواتب الموظفين".

وقالت الهلالي في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي وهدر بالمال العام وتلاعب بعقارات الاتحاد وسرقة رواتب الموظفين في اتحاد الجمعيات الفلاحية".

وأضافت إننا "سنقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم جميع ملفات الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الاتحاد الجمعيات الفلاحية وبعض أعضاء والموظفين في الاتحاد".

وتابعت الهلالي، إن "المسؤولين في الإتحاد اعطوا لأنفسهم شرعية غير قانونية وتلاعبوا بالممتلكات والمال العام وسرقته في وضح النهار".

وفي وقت سابق أكدت عضو اللجنة التحقيقية في ملف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وفروع الجمعيات النائبة ابتسام الهلالي، أن الملف "مليء بفساد كبير وتلاعب برواتب الموظفين ودعاوى مخلة بالشرف"، واشارت حينها الى انها ستسلم هذه الملفات الى النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.