برلمانية: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ماضية بموعدها والغياب يكلف مليون دينار

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائبة عن كتلة "الحسم" النيابية نور البجاري، الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب أبلغ أعضاء البرلمان، خلال جلسة يوم أمس الاثنين، بأن جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ماضية وستُعقد في موعدها المحدد.

وقالت البجاري، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب أبلغ النواب أن جلسة يوم السبت ماضية وستعقد في موعدها المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب أبلغ أعضاء البرلمان أن النواب الذين سيتغيبون عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تغيبهم بشكل رسمي واستقطاع مليون دينار من رواتبهم".

وأشار إلى أن "هناك تأكيداً من قبل رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية على انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها المحدد".

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت، تحديد يوم 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، عقب اجتماع موسع مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المجلس.

وذكرت الرئاسة أن الاجتماع ناقش "ملف انتخاب رئيس الجمهورية وأهمية المضي بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري وإنهاء حالة الانسداد السياسي"، قبل أن تقرر تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة الانتخاب.