لجنة برلمانية: وزير النفط السابق عليه 68 قضية في محاكم النزاهة وسيغادر العراق بجوازين

شفق نيوز/ أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البچاري، يوم السبت، توجيهها طلبا رسميا لمنع سفر احسان عبد الجبار وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام .

وأشارت البچاري وهي عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة في بيان اليوم، إلى مخاطبتها الجهات المختصة لإصدار منع سفر وفتح تحقيق موسع مع احسان عبد الجبار وذلك لوجود ٦٨ قضية عليه في محاكم النزاهة تثبت وجود فساد إداري ومالي وتلاعب كبير في المال العام .

واكدت إن مغادرة الوزير اليوم للوزارة أن تخليه من مسؤوليات قانونية سيحاسب عليها حرصا على المال العام.

كما أشارت النائب إلى أن الوزير السابق احسان عبد الجبار حصل على جوازين سفر لدول أجنبية خلال إستيزاره الوزارة مقابل تقديم خدمات لتلك الدول ومن خلال الجوازين سيغادر الوطن قريبا وعلى الجهات المختصة إيقاف هروبه ومحاسبته حرصا على المال العام.

وجرت اليوم السبت مراسم تسلم وزير النفط الجديد حيان عبد الغني مهام عمله من وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.