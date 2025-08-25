برلمانية تطالب بالتحقيق في "دفع أموال" لإعادة ترشح مستبعدين من الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أشادت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، اليوم الاثنين، بدور المفوضية العليا للانتخابات في التعامل مع المرشحين ضمن إطار إجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدة أن "دور المفوضية قانوني ودون تمييز".

وقالت منصور في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجهات المسؤولة مطالبة بالتحقيق فيما يتداول عن قيام الشخصيات المستبعدة بدفع مبالغ كبيرة لإعادة ترشحهم في الانتخابات المقبلة".

وأوضحت أن "الثقة كاملة بالقضاء العراقي والمفوضية العليا للانتخابات في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة، والدور الفعال لضمان نجاح العملية الانتخابية".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الأحد، استبعاد 627 مرشحاً من الانتخابات من أصل 7440 متقدم.

وأظهرت وثيقة أن المستبعدين بسبب المساءلة والعدالة 290 مرشحاً، وبسبب القيود الجنائية 106 مرشحين.

ووفقاً للوثيقة، فقد تم استبعاد 4 مرشحين بسبب التزوير، فيما أشارت إلى أن طلبات الاستبدال من القوائم بلغت 163 مرشحاً.