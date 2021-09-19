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برلمانية تستبعد عقد جلسة مجلس النواب ليوم غد

Category: سیاسة

Date: 2021-09-19T09:28:17+0000
برلمانية تستبعد عقد جلسة مجلس النواب ليوم غد

شفق نيوز/ أكدت عضو مجلس النواب العراقي ندى شاكر جودت، يوم الأحد، صعوبة عقد جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين، فيما بينت سبب ذلك.

وقالت جودت، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك صعوبة بالغة في عقد البرلمان جلسته ليوم غد الاثنين، بسبب انشغال غالبية النواب وحتى رئاسة المجلس في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم وبكتلهم".

وبينت ان "ذلك يحول دون تحقيق النصاب القانوني لتمرير القوانين المهمة المدرجة على جدول الاعمال، كما ان هناك قوى متنفذة تعمل على استمرار تعطيل البرلمان لمنع تفعيل ملفات استجواب الوزراء لكون هؤلاء الوزراء لهم حماية سياسية من هذه القوى".

واضافت جودت ان "الناخب العراقي عليه مراقبة النواب الذين لا يحضرون جلسات البرلمان، ويكونون سبباً في تعطيل العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، حتى لا يكرر اختيارهم من جديد، فواجب النائب هو العمل تحت قبة البرلمان وليس الترويج لنفسه كونه مرشحاً او الترويج لكتلته".

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد الاثنين للتصويت على عدد من القوانين المهمة، فضلاً عن استضافة وزراء ومسؤولين حكوميين لمناقشة ملفات ذات أهمية بالغة أبرزها الملف الامني.

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