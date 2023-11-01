برلمانية: تركيا تستخدم المياه كورقة ضغط على العراق لاستئناف صادرات النفط وطرد الـ PKK

شفق نيوز/ أكدت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الأربعاء، أنخفاض الاطلاقات المائية القادمة من تركيا لنهر دجلة إلى مستوى ملحوظ، مشيرة الى أن الحكومة التركية تستخدم مسألة المياه كورقة ضغط لاعادة تصدير النفط عبر أنبوب ميناء جيهان وإخراج قوات حزب العمال الكوردستاني من الأراضي العراقية.

وقالت الهلالي في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى انقرة قام الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية صوب نهر دجلة في شهر نيسان الماضي، إلا أنه بعد ذلك انخفضت الاطلاقات الى مستوى منخفض جدا".

وأضافت إن "تركيا لم تستجب لدعوات العراق بشأن زيادة الاطلاقات المائية وإنما أصبحت تستخدم مسألة المياه كورقة ضغط لاعادة تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، واخراج قوات الـ PKK من الاراضي العراقية".

وبينت الهلالي، أن "ما تقوم به تركيا في هذا المجال مخالف للقوانين والاتفاقيات بين بغداد وانقرة، وايضا مخالف الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة".