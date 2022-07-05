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برلمانية تحذر من قيام الحكومة العراقية برفع الدعم عن أسعار البنزين: ستشعل النيران

Category: سیاسة

Date: 2022-07-05T08:12:35+0000
برلمانية تحذر من قيام الحكومة العراقية برفع الدعم عن أسعار البنزين: ستشعل النيران

شفق نيوز/ حذرت زينب جمعة الموسوي النائب عن كتلة "صادقون" في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، من قيام الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الدعم عن أسعار البنزين.

وقالت الموسوي في بيان صحفي أورده مكتبها الإعلامي اليوم اليوم، إن"رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية (البنزين) ستشعل نيران ثورة شعبية بوجه حكومة مصطفى الكاظمي التي تعمل على امتصاص كل ما يملك المواطن العراقي".

وأضافت انه "في العام 2020 أطلقت حكومة الكاظمي الورقة البيضاء التي لم تؤتِ ثمارها الاقتصادية للعراق و شعبه حتى قامت بمشروع مالي قاتل وهو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام ⁧‫الدولار‬⁩ الأميركية من سعر 1180 إلى 1450 دينار مقابل كل 1 دولار، الأمر الذي أدى إلى أن ينتهز التجار الفرصة ويجمعوا أموالهم من السوق عن طريق بيع سلع المخازن بأسعار أغلى من السابق".

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