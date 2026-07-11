برلمانية تحذر من "ستارلنك": شبكة تجسس على العراق تدار في واشنطن

شفق نيوز- بغداد

حذّرت عضو مجلس النواب عن كتلة "بدر" النيابية، نور عادل، يوم السبت، من الضغوط الأميركية المستمرة لفرض مشروع "ستارلينك" في العراق، معتبرة أن المشروع لا يمثل خطوة تكنولوجية، بل محاولة لإنشاء "شبكة تجسس فضائية" خارج سيطرة الدولة.

وقالت عادل، في تدوينة على منصة "أكس"، إن "الضغوطات الأميركية المستمرة لفرض مشروع ستارلينك على العراق ليست خطوة تكنولوجية، بل هي محاولة صريحة لإنشاء شبكة تجسس فضائية متكاملة خارج سيطرة الدولة".

وأضافت: "لن نسمح بتحويل الأجواء والبيانات العراقية إلى مستعمرة تُدار في غرف مظلمة في واشنطن".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أكدت الأسبوع الماضي، أنَّ إجراءات ترخيص خدمة "ستارلنك" وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يتيح إدخال إحدى أبرز تقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة إلى السوق العراقية، ضمن إطار تنظيمي يحفظ المصالح الوطنية ويواكب التطورات العالمية.