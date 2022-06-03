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برلمانية تحذر من خضوع قضية تسريب الأسئلة لتسوية سياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-03T09:03:30+0000
برلمانية تحذر من خضوع قضية تسريب الأسئلة لتسوية سياسية

شفق نيوز/ اعتبرت النائبة عن تحالف "السيادة" نورس محمود العيسى، يوم الجمعة، ازمة تسريب الأسئلة الامتحانية وتداعياتها "هزة" للنظام التربوي و"إساءة" لسمعة العراق في المحافل العلمية، داعية إلى اتخاذ إجراءات بحق المتورطين لاعادة ثقة المواطن والطالب بالعملية التربوية.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز، ان تسريب الاسئلة هزةٌ للنظام التربوي واساءة جديدة لسمعة العراق على المستوى الدولي، وينبغي أن تكون الإجراءات المتخذة جريئة وحازمة، وأن ترتقي لحجم ومستوى هذه الكارثة، وتعيد ثقة المواطن والطالب بالنظام التربوي.

وأضافت أن "الصفقات السياسية التي كانت تجري على حساب الوطن والمواطن هي السبب فيما وصلنا إليه"، محذرة من "خضوع هذا الملف لاي تسوية سياسية وبروز فضيحة لا تقل حجمًا ولا خطورةً عن فضيحة تسريب الاسئلة، وخيانة اخرى لمستقبل الطلبة والعملية التربوية".

وشددت العيسى على كشف الجهات الحقيقية المتورطة بفضيحة الأسئلة وإعلان نتائج الإجراءات والتحقيقات بشكل علني وشفاف أمام الرأي العام وعدم تسويف الملف لحسابات سياسية ومصالح حزبية او فئوية.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، أمس الخميس، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن التأجيل جاء "لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات".

كما ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

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