برلمانية: الكاظميّ يُدخل بضائعَ إسرائيليّة إلى العراق على أنها أردُنية

شفق نيوز/ اتهمت زينب الموسوي عضو مجلس النواب عن كتلة "صادقون"، يوم الأربعاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظميّ بإدخال بضائعَ إسرائيليّة إلى العراق على أنها أردُنية.

وقالت الموسوي في بيان اليوم، ان حكومة الكاظميّ مارست التخبطَ في إدارة الاقتصاد العراقي، ولم تنظمْ حملةً لدعم المُنتج المحلي،في حين أنها مَنحت الأردن و مصر امتيازات على حساب الشعب العراقي.

وأضافت أن "الكاظميّ منح إعفاءات لنحو 371 سلعة أردنية، بينما الأردن ينتج 80 سلعة فقط، ويقوم بعض التجار بإدخال بضائع على أنها أردنية، ولكنها في الأساس إسرائيليّة أو سعوديّة أو تركية أو مصرية، حيث يقوم وسطاء في الأردن بتغليفها من جديد والكتابة عليها صنع في الأردن لإدخالها إلىٰ العراق"، حسب تعبيرها.