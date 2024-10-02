برلمانية: الحكومة الاتحادية تمول رواتب اقليم كوردستان لشهر ايلول الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ رجحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ديلان غفور، يوم الأربعاء، بأن تمول الحكومة الاتحادية رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وقالت غفور في تصريح للصحفيين عقب استضافة اللجنة وزيرة المالية طيف سامي، إنه "بالتأكيد ستصل رواتب شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بيد الموظفين في إقليم كوردستان الأسبوع المقبل"، مضيفة أنه "لن تكون هناك مشاكل أخرى بشأن الرواتب في الأشهر المقبلة".

وحول استضافة وزيرة المالية أوضحت البرلمانية ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية استضافت سامي اليوم لمناقشة القوانين المتعلقة بالازدواج الضريبي، ومدى إيجابية تشريع الاتفاقيات مع دول العالم.

وقالت رئيسة اللجنة، أنه قد وصلت اللجنة خمس اتفاقيات، مشيرة الى ان العراق عقد تلك الاتفاقيات مع دول كل من: السعودية، والكويت، وايران، وتركيا، وهولندا.

وتابعت غفو القول إن اللجنة تدرس تلك الاتفاقيات وإيجابيات تشريعها ومدى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق من خلالها، مردفة القول ان خلال الفترة القادمة سيتم تشريع الاتفاقيات مع الدول وإقرارها بقانون.