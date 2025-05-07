برقية من بغداد إلى برلين لاتفاقات استراتيجية أوسع

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى فريدريش ميرتس بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشاراً جديداً لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعرب السوداني عن خالص تمنياته لميرتس بالنجاح في مهامه، ولعلاقات التعاون والصداقة بين العراق وألمانيا المزيد من التقدم والاتساع، لتشمل المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية كافة، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، التأكيد على انفتاح العراق نحو المزيد من الشراكات المثمرة، والتعاون البنّاء مع ألمانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز جهود الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، والمضي في الاتفاقات الاستراتيجية التي تجمع مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وانتُخب زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، أمس الثلاثاء، مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلفاً لأولاف شولتس، وذلك بعد تصويت الأغلبية البرلمانية في البوندستاغ.

وجاء فوز ميرتس في الجولة الثانية من التصويت البرلماني، بعد أن أخفق بشكل غير متوقع في تحقيق الأغلبية خلال الجولة الأولى التي جرت صباح اليوم نفسه.