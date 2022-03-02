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"برعاية ايرانية".. مبادرة سياسية مرتقبة لحلحة خلافات القوى العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-02T18:30:19+0000
"برعاية ايرانية".. مبادرة سياسية مرتقبة لحلحة خلافات القوى العراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، عن قرب انطلاق مبادرة سياسية "برعاية ايرانية" لحلحة الخلافات ازاء تشكيل الحكومة العراقية، وذلك عقب زيارة مساعد الرئيس الايراني الى بغداد واطلاعه على المواقف عن "كثب".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن زيارة مساعد الرئيس الإيراني وبعد الاطلاع على توجهات ومواقف القوى السياسية العراقية ستمهد لزيارة مسؤول معني بالملف الايراني - العراقي لطرح مبادرة جديدة قد تسهم بحلحلة الخلاف بين (الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر).

وأشار المصدر، إلى أن "تشظي البيت الشيعي سيضعف قرار المكون ويحد من الزام الاخرين بتعهداتهم اذا ما تشكلت الحكومة القادمة بمشاركة طرف دون اخر"

يذكر ان مساعد الرئيس الايراني زار بغداد، اليوم الاربعاء، والتقى مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان .

وكشف مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن "سبب خفي" وراء زيارة مساعد الرئيس الايراني أمير حسين هاشمي الى العاصمة العراقية بغداد في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الهدف منها "جس النبض والاطلاع عن كثب" على رؤى الاطراف السياسية ازاء تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بالإضافة الى الغايات المعلنة رسميا ازاء هذه الزيارة، فهي ايضاً لحث الاطراف المعنية على بذل جهود حقيقية في توحيد البيت الشيعي ككل دونما تمييز".

 

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