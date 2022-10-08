برضا الصدر أو خلافه.. مصادر سياسية تتحدث عن المضي بتشكيل الحكومة الاثنين المقبل

شفق نيوز/ رجحت مصادر سياسية مطلعة يوم السبت، عن عزم الإطار التنسيقي وحلفائه بإنجاز ملف الحكومة في جلسة البرلمان المقبلة.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن "جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاثنين المقبل قد تتضمن تسمية الحكومة واختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف المصادر؛ أن هذا القرار قد اتخذ سواء قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعرض المقدم له من قبل الإطار التنسيقي والذي يقضي بمنحه 6 حقائب وزارية من مجموع الحقائب الوزارية الخاصة بالمكون الشيعي".

وتابعت المصادر؛ أن العرض المقدم للصدر يضمن له حق اختيار الوزارات التي يريد، وإذا رفض فإن الإطار وحلفاءه سيمضون بمشروع تسمية الحكومة ايضا".

وعقد "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية، اجتماعاً مهماً، في وقت سابق اليوم السبت، لمناقشة اكمال حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف إدارة الدولة، بجميع قواه سيعقد، مساء اليوم، اجتماعاً مهماً في العاصمة بغداد لمناقشة اكمال حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ودفع القوى الكوردية نحو حسم خلاف رئاسة الجمهورية".

وبينت المصادر ان "اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، سوف يناقش قضية تشكيل وفد ممثل عنه لغرض اجراء الحوار والتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الحكومة المقبلة ومهامها".

وفي وقت سابق اليوم السبت، نفى رئيس كتلة تحالف "الفتح" عباس الزاملي، وجود أي لقاء سري جمع رئيس التحالف هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طيلة المدة الماضية، مؤكدا العمل على أن يكون هناك لقاء يجمع العامري مع الصدر قريباً.