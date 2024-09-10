"أبرز ما اتفق عليه القادة".. ائتلاف العبادي: الإطار يتجاوز "شبكة جوحي" ويستمر بدعم السوداني

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن أبرز ما اتفق عليه قادة الاطار التنسيقي خلال اجتماعهم ليلة امس في منزل هادي العامري، والذي تم بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماع الإطار التنسيقي ليلة أمس كان مهماً جداً، وتم خلاله مناقشة عدد من المحاور، منها الوصول الى تفاهمات مع القوى السياسية السنية لانتخاب رئيس البرلمان، وكذلك تصاعد الاعتداءات التركية خلال الآونة الأخيرة".

وأضاف الرديني ان "قادة الاطار التنسيقي ناقشوا ملف (شبكة محمد جوحي)، وحصل اتفاق خلال الاجتماع على ضرورة استمرار حكومة السوداني وأهمية عبور هذه العقبات ودعم السوداني وحكومته لغاية نهاية دورتها".

ولفت الرديني، إلى أن "بعض قادة الإطار اعتبروا ما حصل هو نوع من الإخفاق خاصة بملف (التنصت) من داخل مكتب رئيس الوزراء، كما ان البعض استغل هذا الملف من اجل اضعاف الحكومة، ولهذا الاطار التنسيقي شدد خلال اجتماعه على دعم الحكومة وعبور هذه المرحلة الى نهاية الدورة البرلمانية، خاصة وهي حكومة شاملة لكل الكتل والأحزاب".

وكان مصدر سياسي مطلع، قد أفاد يوم أمس الاثنين، بأن قادة الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً مع قيادات في المؤسسات الأمنية والحشد الشعبي للتباحث بشأن قضايا "حاسمة" أمنية واقتصادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، مع قادة أمنيين ومن الحشد الشعبي لمناقشة قضايا حاسمة، من التفاهمات الأمنية إلى الأزمات الاقتصادية".

وأضاف أن "الاجتماع سيحضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مبيناً أن "القضايا التي ستتم مناقشتها هي، مذكرة التفاهم الأمنية المبرمة بين العراق وتركيا، والوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وملف قائمة سفراء العراق".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت مؤخرا بأنه تم ضبط شبكة للتنصت والابتزاز تستهدف السياسيين العراقيين داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء يقودها محمد جوحي.