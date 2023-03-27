أبرزهم نقيب الصحفيين.. السوداني يعين قياديين في جهات سياسية بمجلس أمناء هيئة الإعلام

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الاثنين، بتعيين أعضاء جدد في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان رئيس مجلس الوزراء العراقي اصدر أمرا بتعيين أعضاء جدد في مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ينتمون لعدة جهات سياسية.

وأضاف المصدر؛ ان الأمر تضمن اسماء نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، ومحمد الحمد العضو في ائتلاف دولة القانون، وامطار المياحي عضو منظمة بدر.