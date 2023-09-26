أبرزهم "نجم الجبوري".. المساءلة والعدالة تستبعد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات (وثائق)

شفق نيوز/ قررت هيئة المساءلة والعدالة، يوم الثلاثاء، استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن هيئة المساءلة والعدالة أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشمول 125 مرشحاً بالاجتثاث من بينهم 20 مرشحاً من نينوى، أبرزهم محافظ نينوى رئيس حزب نينوى لاهلها نجم الجبوري ومرشح عن حسم و3 من السيادة و2 عن الديمقراطي ومرشح عن تقدم واحزاب اخرى".