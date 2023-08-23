أبرزها النفط والمياه.. جملة ملفات على طاولة اجتماع الحلبوسي وفيدان

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جملة من الملفات أبرزها النفط والمياه.

وناقش اللقاء الذي انعقد في العاصمة بغداد بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي والأمني والاستثماري، فضلاً عن التباحث حول ملف النفط وضرورة حلِّ إشكاليات ملف التصدير، وحول الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه".

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية التنسيق بين العراق وتركيا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأكد الحلبوسي على "ضرورة إيجاد حلول لمشكلة المياه، وحصول العراق على حصةٍ عادلةٍ من المياه، وزيادة الإطلاقات لنهري دجلة والفرات، وأهمية التعاون الثنائي في هذا المجال المهم، والاستفادة من الخبرات التركية في تحسين وتطوير منظومات المياه في العراق".

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية التركي عن دعم بلاده للعراق، والاستعداد للعمل على حلِّ المشاكل العالقة بين البلدين، والتعاون في جميع المجالات.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه هاكان فيدان، تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات وذلك بعد استجابة أنقرة في زيادة اطلاقات نهر الفرات.

وفي آذار/ مارس الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.