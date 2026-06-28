أبرزها المالية.. دعوة للتدقيق بقرارات حكومة السوداني

شفق نيوز- بغداد

دعا وكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، يوم الأحد، هيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية، إلى تدقيق جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني، ولا سيما في وزارة المالية.

وقال حيدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: أدعو رئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية بتوجيه هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية إلى تدقيق ومراجعة جميع الكتب والقرارات والإجراءات الصادرة منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة السوداني وحتى اخر يوم".

وأضاف أن "التدقيق يجب أن يشمل دائرة الموازنة، دائرة المحاسبة، الدائرة الإدارية والمالية، الدائرة القانونية، عقارات الدولة، القلم السري لمكتب الوزير".

وتابع أن "التدقيق المهني والشفاف وحده كفيل بإظهار الحقائق ووضع الرأي العام أمام صورة كاملة لما جرى داخل وزارة المالية، في حكومة السوداني، حيث كان التعامل كوزارة بوليسية"، مؤكدا "العراق لا يُبنى بالإقصاء والتهميش، بل بالشراكة الحقيقية والعدالة وسيادة القانون والشفافية. ستجدون مئات مئات الدولارات كيف صرفت".