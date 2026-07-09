أبرزها الحدود و"تجميد" أموال الفاسدين.. وزير الخارجية العراقي يناقش ملفات "ساخنة" في الكويت

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن أهم الملفات التي ناقشها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته لدولة الكويت، ومن بينها تجميد الأموال المودعة في البنوك الكويتية والتي تعود لبعض المعتقلين وفق إجراءات مكافحة الفساد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الحكومة العراقية تحرص على تعظيم العلاقات مع المحيط العربي (الخليجي) على وجه الخصوص وبالتالي لابد من رسائل عراقية إيجابية تعزز ذلك وأن وزير الخارجية حمل معه عدة ملفات مهمة خلال زيارته للكويت".

وبين أن من بين تلك الملفات "الأموال المهربة خارج البلاد والتي كان بعض المتورطين بسرقة المال العام يهربونها عن طريق الكويت وإيداعها في البنوك الكويتية وهي مبالغ كبيرة"، مؤكداً أنه "تمت مناقشة آلية تجميدها وتأمين إعادتها للسلطات العراقية وإيداعها ضمن صندوق المال الخاص باسترداد الأموال المسروقة".

وأضاف: "جرى التباحث بشأن التنسيق بين البلدين وتحديداً الجهات الرقابية لكشف الشركات الوهمية وإحالتها للقضاء واسترداد الأموال المنهوبة بأسرع وقت".

ولفت المصدر إلى أنه من بين الملفات أيضاً "تعزيز الشراكات ضمن اتفاقات وتفاهمات اقتصادية واستثمارية بين البلدين وأهمها تجهيز العراق بالغاز الكويتي لتوليد الكهرباء".

وفيما يتعلق بملف الحدود بين البلدين، أكد المصدر أن الكويت أبدت استعداداً لعقد تفاهمات مع العراق في ملف الترسيم الحدود المائية".

وقال إن الملف الأمني كان حاضراً في المناقشات لاسيما الحدود المشتركة بين العراق والكويت.

وأضاف أن "العراق يبحث عن حلول وسطية مرضية للطرفين بخصوص الملفات الجدلية مثل ترسيم الحدود المائية وغيرها من دون تجاوزات سلبية تنعكس على طبيعة العلاقات بين البلدين".

وبشأن ملف الطاقة، أوضح المصدر أن "الكويت أبدت استعدادها في مساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء من خلال إبرام اتفاقات واضحة لتجهيز البلاد بما تحتاجه من الطاقة".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، المغادرة إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وبحسب تدوينة لحسين على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يتضمن مستشار الأمن القومي، ومحافظ البصرة، وكادر متقدم من وزارة الخارجية.

وأشار حسين إلى أن الزيارة ستبحث تطوير العلاقات مع الكويت، بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين.

وبعد ساعات من وصوله الكويت، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ليل الأربعاء/ الخميس، موافقة السلطات الكويتية على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين أوقفهم خفر السواحل الكويتي الأسبوع الماضي، مؤكداً أنهم سيصلون إلى محافظة البصرة في وقت لاحق من اليوم.

وقال حسين، في بيان على هامش زيارته دولة الكويت، إن الصيادين سيعودون إلى البصرة برفقة محافظها، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم، مبيناً أن الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به الوفد العراقي خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وتشهد علاقة العراق مع الكويت توترات بين الحين والآخر تصاعدت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى استهداف مواقع داخل الكويت بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب وزارة الدفاع الكويتية.

كما تتجدد بين فترة وأخرى قضية احتجاز صيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود البحرية واتفاقية الملاحة بين البلدين الجارين.