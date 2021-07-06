براً وبحراً وجواً.. فصيل عراقي يهدد بضرب أمريكا في العراق ودول الجوار

شفق نيوز/ هددت "كتائب سيد الشهداء" إحدى الفصائل العراقية، يوم الثلاثاء، باستهداف القوات الأمريكية بعملية نوعية قد تكون برية أو جوية أو بحرية، ردا على الغارة الأمريكية في القائم في الشهر الماضي، والتي قتلت 4 من عناصر اللواء.

وقال الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس"، "إننا نريد تنفيذ عملية يصفها الجميع بأنها انتقام من واشنطن"، موضحا أن "عملية الانتقام من الأميركيين قد تكون براً أو بحراً أو جواً أو بأي مكان".

وأكد الولائي أنّ "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية ذاهبة باتجاه الرد على الضربة الأميركية"، لافتا إلى أن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، مصرة على الرد، وقادرة على الوصول إلى القوات الأميركية في الحدود السورية والكويت والسعودية إضافة إلى إقليم كوردستان".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان أن "القوات العسكرية الأمريكية شنت يوم (27 زيران المنصرم) وبتوجيه من الرئيس جو بايدن ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا".

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اجتماعاً طارئاً برئاسة الكاظمي حينها، خصص لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية.

وأكد المجلس عزمه اللجوء إلى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه "الاعتداءات" التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا.

وأصدرت ما تعرف بـ"تنسيقية المقاومة العراقية"، بياناً حول القصف الاخير في مدينة القائم على الحدود العراقية – السورية، وتوعدت بـ"الثأر" عبر ما وصفته بـ"حرب مفتوحة".