بذكرى عاشوراء .. رغد صدام حسين تطلق تغريدة مثيرة للجدل: الإمام الحسين جدنا

شفق نيوز/ نسبت رغد ابنة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين، اليوم الجمعة، نفسها إلى السادة الأشراف، مدعية أن جدها من أبيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سبط نبي الإسلام محمد بن عبدالله.

وبعد حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن المنصرم ظهر صدام حسين عبر التلفزيون العراقي الرسمي وبين يديه مشجرّ للنسب تمتد جذوره إلى السادة الأشراف الحسينيين، زاعما أن هذا نسب آبائه وأجداده.

وتُصادف هذه الأيام ذكرى واقعة الطف التي قُتل فيها الإمام الحسين وكوكبة من أهله واصحابه في صحراء كربلاء في العراق على يد جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 هجرية.

وقالت رغد في تغريدة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة عاشوراء، إن: الإمام الحسين عليه السلام، هو جدنا الذي قاتل الظلم والطغيان ، بسبعين رجلا فقط.

وأضافت معزية متابعيها بالقول: عظم الله أجرنا، وأجركم بذكرى استشهاد جدنا الحسين، وثبتنا وإياكم على طريق الحق والعدل، الذي نسير به لنصره العراق وشعبه".

وتفاعل المتابعون لحساب رغد بين من تبادل معها التعازي، وبين من انتقدها بشدة حيث قال أحد المتابعين المناوئين: إن أباك كان يقيم الحفلات في هذه الذكرى، وقال آخر مكذبا للنسب إن: صدام ضرب ضريح الإمام الحسين بالقنابل.

وجدير بالذكر أن رغد هي أرملة حسين كامل حسن المجيد (18 يونيو 1954 - 23 فبراير 1996)، وزير التصنيع العسكري العراقي الأسبق المتهم بقصف مرقد الإمام الحسين بقذائف المدفعية أثناء قمع الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.

وهرب حسين كامل هو وأفراد من أُسرته إلى الأردن في آب/أغسطس بالعام 1995 لينشق عن نظام صدام حسين، واعلانه البدء بالإنقلاب على نظام الحكم في العراق إلا أنه لم يحظ بدعم غربي وفشل في مساعيه، ليعود إلى بغداد في العام 1996 مقابل العفو عنه ليُقتل على يد أفراد عشيرته هو وجمع من أهله.