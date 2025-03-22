بذكرى تأسيس الجامعة العربية.. العراق يدعو إلى تطوير آليات العمل العربي

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وذلك في الذكرى الـ80 لتأسيس الجامعة العربية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، يؤكد العراق، بصفته أحد الدول المؤسسة، التزامه بمبادئ الجامعة ودعم جهودها في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأضافت "تُشيد الوزارة بالدور المهم الذي تضطلع به الجامعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتدعو إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز مكانة الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها".

وبينت "تؤكد الوزارة تطلعها إلى مستقبل أكثر تعاوناً بين الدول العربية، واستعداد جمهورية العراق للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الجامعة وترسيخ العمل العربي المشترك".