بذكرى تأسيسه.. السوداني والمشهداني يثمنان الدور المحوري للديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز– بغداد

أكد رئيسا الحكومة والبرلمان، محمد شياع السوداني ومحمود المشهداني، اليوم السبت، على الدور المركزي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية السياسية العراقية، مشددين على أهميته في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز استقرار البلاد.

وأشار السوداني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إلى أن الحزب، منذ تأسيسه عام 1946، ساهم بشكل فعال مع القوى الوطنية في مقارعة الدكتاتورية وبناء العراق الديمقراطي، داعياً إلى استمرار الجهود لتعزيز المكتسبات التي تحققت لشعب العراق.

من جانبه، شدد المشهداني على أن الحزب قدم تضحيات كبيرة في سبيل الحرية والعدالة وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية السياسية، مؤكداً أن الديمقراطي الكوردستاني يظل جزءاً أساسياً من النسيج السياسي الوطني ويواصل دعم العملية السياسية والشراكة الوطنية لتعزيز وحدة واستقرار العراق.