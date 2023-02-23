بذكرى تأسيسها المئوية.. السوداني يثني على أمانة بغداد ويطلق عشرات المشاريع الخدمية

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في العاصمة بغداد، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشاريع تتكون من أربع مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى المباشرة بسبعين مشروعاً للتطوير وإكساء الشوارع، بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع.

وفي المرحلة الثانية، هناك 35 مشروعاً للجسور والأنفاق والمجسرات، إضافة إلى النقل العام والسكن.

وستتم في المرحلة الثالثة، المباشرة بـ26 مشروعاً لقطّاع الصرف الصحّي، و33 مشروعاً للماء الصالح للشرب.

أما المرحلة الرابعة فتتضمن 9 مشاريع لزيادة المساحات الخضراء، وتأهيل المشاتل وإدارة النفايات، فضلاً عن المضيّ بإنجاز مشاريع تُعنى بالثقافة والجمال والهُوية التراثية، منها إعادة إحياء شارع الرشيد، والمركز التاريخي لمدينة بغداد، وتأهيل المتحف البغدادي، والحفاظ على البيوت التراثية.

وأثنى السوداني في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أمانة بغداد والعاملين فيها لمرور 100 عام على تأسيسها، مشيراً إلى أن بغداد هي "المدينة الرمز الجامعة لكل أطياف الشعب العراقي، وهي هُوية العراق، الأمر الذي يتطلب منا بذل الجهود من أجل النهوض بواقعها".

وأكد السوداني أن الحكومة حرصت على أن تكون أولى محطات الجهد الخدمي والهندسي في العاصمة بغداد، من أجل معالجة النقص بالخدمات الأساسية في العديد من أحيائها، مجدداً ثقته بالعاملين في بلديات وأمانة بغداد، وبجهودهم في تحقيق آمال المواطنين بالخدمات المطلوبة.