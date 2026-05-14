بدء جلسة البرلمان العراقي الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة

شفق نيوز- بغداد

بدأ مجلس النواب العراقي، عصر اليوم الخميس، جلسته الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس المجلس هيبت الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى، بعدد حضور 266 نائباً".

وقد أكد زعيم تحالف تصميم عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، أن النواب الحاضرين يتجاوز 220 نائباً، وبالتالي كابينة المكلف علي الزيدي ستحظى بثقة النواب.

واشار الى أن "كابينة الزيدي ستضم 17 وزارة مع تأجيل 6 وزارات بينها الدفاع والثقافة والموارد المائية والهجرة والمهجرين".

وأضاف الفايز أن "هناك اتفاقاً على تمرير كابينة الزيدي دون اعتراض أو مشاكل".

في المقابل، أعلن النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، الخميس، عن رفض كتلته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بسبب غياب التوازن فيها.

هذا ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعدد من القادة السياسيين والمرشحين للحقائب الوزارية، الخميس، إلى مبنى مجلس النواب، قبيل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، الخميس، على البرنامج الوزاري وحكومة الزيدي، فيما قالت مصادر قريبة منه إنه لم يحسم بعد بعض الحقائب وما زال يراجع أسماء مرشحين قدمتها الكتل السياسية.

وكان مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، بعقد اجتماع حاسم في مكتبه مع رؤساء الكتل قبيل بدء جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.