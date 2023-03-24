بدء تجمع المعتصمين أمام البرلمان العراقي رفضاً لـ"سانت ليغو" وسط انتشار أمني

شفق نيوز/ بدأ المعتصمون الرافضون لتعديل قانوني الانتخابات (سانت ليغو) بالتجمع أمام مجلس النواب العراقي في منطقة العلاوي ببغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نحو 100 شخص من متظاهري تشرين بدأوا بالتجمع أمام جامع "بيت بنية" ضمن منطقة العلاوي وذلك لغرض الاعتصام امام مجلس النواب العراقي لرفضهم قانون انتخابات مجالس المحافظات (سانت ليغو).

واشار مراسلنا الى توفير الحماية للمتظاهرين الذين بدأت تتزايد أعدادهم.