بدء الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان

شفق نيوز- بغداد

بدأ مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، الجولة الثالثة لعملية انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس بعد الإخفاق في الجولتين الماضيتين التي كان يتنافس فيهما على المنصب النائبان شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وريبوار كريم عن تيار الموقف.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "عملية الاقتراع لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بدأت"، مشيرة إلى أن "النائب شاخوان عبد الله المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس سحب ترشيحه ليفتتح بعدها رئيس السن باب الترشيح لمنصب نائب رئيس المجلس، ليرشح عقبها النائب فرهاد الأتروشي نفسه إلى منصب نائب رئيس المجلس".

وكان مصدر مطلع، أفاد لوكالة شفق نيوز بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، اتجه الثلاثاء، إلى استبدال مرشحه السابق النائب شاخوان عبد الله، مرجحاً أن يكون النائب فرهاد أتروشي بديلاً عن شاخوان عبد الله لشغل المنصب.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اشترط سحب ترشيح شاخوان عبد الله مقابل سحب مرشح التيار الموقف ريبوار كريم، مبيناً أن رؤساء الكتل السياسية بلغوا التيار الموقف بذلك، لكن التيار رفض ومتمسك بترشيح ريبوار كريم لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

ونوه إلى أن هناك قراراً من المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة يقضي بعدم جواز استبدال المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بل تجري الانتخابات بين المرشحين الذين سجلوا أنفسهم أول مرة، الا بحالة انسحاب المرشحين كافة من أجل إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأخفق مجلس النواب العراقي الجديد، أمس الاثنين، في حسم منصب النائب الثاني لرئيسه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة، رغم نجاحه في انتخاب رئيس المجلس القيادي في تحالف "تقدم" هيبت الحلبوسي، ونائبه الأول القيادي في حركة "صادقون" عدنان فيحان، بعد تنافس شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وريبوار كريم عن تيار الموقف، دون حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة المطلوبة في جولتين من التصويت، ما أدى إلى إحالة الانتخاب إلى جولة ثالثة.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكِين ريكاني، لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السياسية تجري حوارات للتوصل إلى صيغة تفضي إلى انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن عدم حسم الجولتين الأولى والثانية من التصويت قد يدفع إلى البحث عن "حلول أخرى" في حال تعذر حصول أي مرشح على العدد الكافي من الأصوات.