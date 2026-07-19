تأكيداً لشفق نيوز.. بدء الترتيبات الرسمية لزيارة الزيدي إلى طهران

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، ما كشفته وكالة شفق نيوز في وقت سابق بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران نهاية الأسبوع الجاري، معلنةً بحث الاستعدادات وجدول أعمال الزيارة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، بحث مع السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وجدول أعمال الزيارة، إلى جانب التحضيرات الخاصة بها، بما يشمل توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، أن الزيدي يعتزم زيارة طهران نهاية الأسبوع الحالي، حاملاً مبادرة عراقية تهدف إلى المساهمة في خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والدفع باتجاه فتح قنوات للحوار بين الجانبين، فضلاً عن طرح استضافة بغداد اجتماعاً يجمع مسؤولين من البلدين لتهيئة أرضية لحوار مباشر أو غير مباشر.