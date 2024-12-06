بدء الاجتماع "الثلاثي" في بغداد لبحث تداعيات الأزمة السورية

شفق نيوز/ انطلق في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، الاجتماع الثلاثي، العراقي السوري الإيراني لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا، وتأثيراتها على المنطقة ككل.

ويضم الاجتماع، كلاً من وزراء الخارجية العراقي فؤاد حسين، والإيراني عباس عرقجي، والسوري بسام الصباغ، حيث بدأو التباحث حول تداعيات الأحداث التي تشهدها سوريا.

وبحسب مصدر مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، فإن المجتمعين سيناقشون كذلك "وساطة العراق" لعقد اجتماع دولي في بغداد، خلال الفترة المقبلة، لحل المشكلة السورية عبر الأطر "السياسية والدبلوماسية".

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية المشكلة للحكومة العراقي، قد أعلن عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار، والدول المعنية بالأزمة السورية الى اجتماع عاجل في بغداد.