بديل عدنان الأسدي في البرلمان: حزب الدعوة يختار قياديا حصل على 1500 صوت

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة المثنى، يوم الاثنين، عن استقرار حزب الدعوة على البديل للنائب الراحل عدنان الأسدي في البرلمان العراقي.

وكان حزب الدعوة قد اقترب من الموافقة على ترشيح عضو ائتلاف دولة القانون بيادر قاسم الموسوي عن محافظة المثنى، لخلافة النائب المتوفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا عدنان الاسدي.

ورغم حصول الموسوي على أكثر من 7000 صوت، في انتخابات 2018 لكنها استبدلت بالنائب الراحل، كونه قياديا في حزب الدعوة، وتم تخفيض عدد أصواتها الى 3000 صوت بعد ثلاثة أيام من فوزها بالمقعد النيابي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حزب الدعوة استقر على (رسول راضي ابو حسنة) القيادي في الحزب بمحافظة المثنى، كبديل عن المتوفي بفيروس كورونا عدنان الاسدي في البرلمان العراقي للدورة الحالية".

وأوضح المصدر، أن "أبو حسنة، حصل في الانتخابات الأخيرة على قرابة الـ 1500 صوت انتخابي فقط".