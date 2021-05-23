لعنة كورونا تلاحق بديل النائب المتوفى عدنان الاسدي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الأحد باصابة بديل النائب المتوفى عدنان الاسدي، (رسول راضي ابو حسنة) القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بفيروس كورونا.

و توفي عضو مجلس النواب العراقي عدنان الأسدي يوم الخميس 22 من شهر نيسان الماضي بسبب مضاعفات كورونا.

والأسدي قيادي في حزب الدعوة وشغل منصب وكيل وزير الداخلية لعدة سنوات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الوضع الصحي لـ" ابو حسنة" مستقر في الوقت الراهن.

وكشف مصدر مطلع في محافظة المثنى، يوم الاثنين 17 من شهر آيار، عن استقرار حزب الدعوة على البديل للنائب الراحل عدنان الأسدي في البرلمان العراقي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حزب الدعوة استقر على (رسول راضي ابو حسنة) القيادي في الحزب بمحافظة المثنى، كبديل عن المتوفي بفيروس كورونا عدنان الاسدي في البرلمان العراقي للدورة الحالية".

وأوضح المصدر، أن "أبو حسنة، حصل في الانتخابات الأخيرة على قرابة الـ 1500 صوت انتخابي فقط".

وكان حزب الدعوة قد اقترب من الموافقة على ترشيح عضو ائتلاف دولة القانون بيادر قاسم الموسوي عن محافظة المثنى، لخلافة النائب المتوفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا عدنان الاسدي.

ورغم حصول الموسوي على أكثر من 7000 صوت، في انتخابات 2018 لكنها استبدلت بالنائب الراحل، كونه قياديا في حزب الدعوة، وتم تخفيض عدد أصواتها الى 3000 صوت بعد ثلاثة أيام من فوزها بالمقعد النيابي.