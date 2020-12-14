سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-14T07:50:44+0000
بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة

شفق نيوز/ كشفت مصادر نيابية، يوم الاثنين عن أسماء المرشحين البدلاء لأعضاء مجلس النواب المتوفين عن كتلة بدر "حسين الزهيري وحنين القدو".

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز؛ إن بديل النائب عن تحالف الفتح "كتلة بدر" حسين الزهيري سيكون المحامي ايوب الربيعي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الزهيري بعدد الأصوات وينتمي لنفس كتلة الزهيري، ما يؤهله لشغل المنصب بحسب القانون الانتخابي.

غير أن المصدر لم يؤكد صدور أي قرار نهائي من قيادة منظمة بدر لطرح بديل للزهيري حتى الآن.

وفي نينوى؛ اكد مصدر نيابي آخر لوكالة شفق نيوز؛ ان بديل النائب عن تحالف الفتح حنين القدو الذي توفي أمس جراء مرض عضال سيكون عبد الرحمن اللويزي الذي ينتمي لنفس كتلة القدو "منظمة بدر" والذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

واوضح المصدر ان قانون الانتخابي يمنح اللويزي عضوية مجلس النواب بعد احتلاله المرتبة الثانية بعدد الأصوات الانتخابية لكتلة بدر في نينوى.

من جانبه؛ أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الرحمن اللويزي عن رغبته بالعودة الى مجلس النواب.

وقال اللويزي لوكالة شفق نيوز؛ "اتمنى العودة إلى مجلس النواب، لأنه ميداني الذي أجد نفسي فيه، ولكن القرار في اختياري من عدمه، سيكون لقيادة الفتح".

وأضاف اللويزي؛ أن من الناحية القانونية، أنا البديل، كوني من نفس الكيان (بدر) وأنا على استعداد لترك موقعي الحالي في وزارة الشباب والرياضة على الرغم من أنه أفضل.

وتوفي النائب عن تحالف الفتح "كتلة بدر" حسين جاسم الزهيري أواخر الشهر الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا دام لأكثر من شهرين، فيما توفي النائب عن تحالف الفتح في نينوى حنين محمود القدو جراء مرض عضال أصابه منذ أكثر من عامين.

related

تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي

Date: 2019-09-11 13:57:09
تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

Date: 2019-11-19 19:10:28
مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي

Date: 2019-06-11 13:28:03
تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي

البرلمان العراقي ينهي مناقشة مشروع قانون "السيف المسلط"

Date: 2020-11-23 14:16:56
البرلمان العراقي ينهي مناقشة مشروع قانون "السيف المسلط"

الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

Date: 2020-11-29 12:36:48
الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

وثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان الاثنين

Date: 2019-09-22 21:33:33
وثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان الاثنين

البرلمان يفشل بعقد جلسته المرتقبة

Date: 2019-12-23 18:51:58
البرلمان يفشل بعقد جلسته المرتقبة

عبد المهدي يحسم جدل تغييره والحراك الحالي لتنفيذه

Date: 2019-06-11 19:26:18
عبد المهدي يحسم جدل تغييره والحراك الحالي لتنفيذه