بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة

شفق نيوز/ كشفت مصادر نيابية، يوم الاثنين عن أسماء المرشحين البدلاء لأعضاء مجلس النواب المتوفين عن كتلة بدر "حسين الزهيري وحنين القدو".

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز؛ إن بديل النائب عن تحالف الفتح "كتلة بدر" حسين الزهيري سيكون المحامي ايوب الربيعي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الزهيري بعدد الأصوات وينتمي لنفس كتلة الزهيري، ما يؤهله لشغل المنصب بحسب القانون الانتخابي.

غير أن المصدر لم يؤكد صدور أي قرار نهائي من قيادة منظمة بدر لطرح بديل للزهيري حتى الآن.

وفي نينوى؛ اكد مصدر نيابي آخر لوكالة شفق نيوز؛ ان بديل النائب عن تحالف الفتح حنين القدو الذي توفي أمس جراء مرض عضال سيكون عبد الرحمن اللويزي الذي ينتمي لنفس كتلة القدو "منظمة بدر" والذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

واوضح المصدر ان قانون الانتخابي يمنح اللويزي عضوية مجلس النواب بعد احتلاله المرتبة الثانية بعدد الأصوات الانتخابية لكتلة بدر في نينوى.

من جانبه؛ أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الرحمن اللويزي عن رغبته بالعودة الى مجلس النواب.

وقال اللويزي لوكالة شفق نيوز؛ "اتمنى العودة إلى مجلس النواب، لأنه ميداني الذي أجد نفسي فيه، ولكن القرار في اختياري من عدمه، سيكون لقيادة الفتح".

وأضاف اللويزي؛ أن من الناحية القانونية، أنا البديل، كوني من نفس الكيان (بدر) وأنا على استعداد لترك موقعي الحالي في وزارة الشباب والرياضة على الرغم من أنه أفضل.

وتوفي النائب عن تحالف الفتح "كتلة بدر" حسين جاسم الزهيري أواخر الشهر الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا دام لأكثر من شهرين، فيما توفي النائب عن تحالف الفتح في نينوى حنين محمود القدو جراء مرض عضال أصابه منذ أكثر من عامين.