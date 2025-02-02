بدعوة من قاليباف.. محمود المشهداني يصل طهران في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، مساء الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشهداني وصل، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد نيابي".

وأوضح البيان، أن "الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، لعقد لقاء ثنائي في إطار التعاون المشترك بين البلدين".

وأشار إلى أن "الزيارة ستستمر ليومين يلتقي خلالهما المشهداني بعدد من المسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى ورئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية".