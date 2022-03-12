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بدعم من الحلبوسي والخنجر.. الأنبار بانتظار جملة تغييرات في دوائر الدولة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-12T20:57:03+0000
بدعم من الحلبوسي والخنجر.. الأنبار بانتظار جملة تغييرات في دوائر الدولة

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بارز في ديوان محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم السبت، عن جملة من التغييرات بمناصب وإدارات الدوائر الحكومية والخدمية في المحافظة، بانتظار تشكيل الحكومة الاتحادية للعمل عليها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الكشف عن أسمه، إن "حكومة الأنبار المحلية بانتظار تشكيل الحكومة لإجراء العديد من التغيرات بمناصب وإدارات الدوائر بالمحافظة، وتم طرح الأسماء الممكن تغييرها على محافظ الأنبار علي الدليمي، الذي بدوره رفض تغيير العديد منهم".

وبين المصدر، أن "السبب وراء هذه التغيرات هو تحالف حزبي تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعزم بزعامة خميس الخنجر، فضلاً على خسارة العديد من المرشحين البارزين في الانتخابات الماضية، إذ سيتم تسلم بعضهم لمناصب حكومية في المحافظة او بالحكومة الاتحادية بعد تشكيلها".

وأوضح، أن "بعض من سيتم تغييرهم، سيتسلمون مناصب أعلى في الحكومة، وذلك لما قدموه من خدمة جيدة للمحافظة، ساهمت بتطويرها وأعمارها، فضلاً على أن عملهم كان سبباً رئيسياً بفوز الحلبوسي وحزبه في الانتخابات الماضية".

وأشار المصدر، إلى أن "من بين الأسماء المتوقع تغييرها في قادم الأيام، هي قائممقاميّ اقضية الرمادي والفلوجة، فضلاً عن مديري البلديات والتربية والرياضة والشباب في الانبار، ومدير هيئة الاستثمار بالمحافظة، ومدير دائرة التخطيط".

ولفت الى أنه "لا يوجد أي تغييرات رسمية لغاية الآن، كون هنالك العديد من المناصب لا يمكن تغييرها دون مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها، كما أن من المؤكد بعد تحالف تقدم وعزم، فإن الأخير أيضاَ لديه أسماء يود طرحها لتولي مناصب في المحافظة".

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