بدعم صيني.. العراق وسيطاً بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأحد، عن هدف زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الى العاصمة العراقية بغداد، يوم غد الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد، تأتي لبحث إمكانية لعب العراق دور الوساطة ما بين روسيا وأوكرانيا"، مبينا أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طرح هذه الوساطة خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هناك وفدا أمنيا رفيع المستوى سوف يرافق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارته بغداد، لعقد اجتماعات بشأن لعب العراق دور الوساطة"، لافتا في ذات الوقت إلى "وجود قبول روسي بهذه الوساطة بدعم من قبل الصين".

وبعد هذه الزيارة، وفق المصدر، "ستكون هناك زيارات لوفود روسية الى بغداد لترتيب كامل ملف هذه الوساطة".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الوزير دميترو كوليبا يزور بغداد غدًا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلِف القضايا، والتحدِيات الإقليمية والدولية في المنطقة.

وبين الصحاف، أن كوليبا سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.