بدعم المحافظ.. مجلس البصرة يجهز تواقيع إعلان الإقليم (وثيقة)

شفق نيوز- البصرة

بدأ أعضاء مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، التحرك لجمع تواقيع للتصويت على تفعيل ملف "إقليم البصرة"، بمشاركة تحالف "تصميم" الذي يتزعمه المحافظ اسعد العيداني.

وحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة موقعة من نائب رئيس مجلس المحافظة، أسامة عبد الرضا السعد، يتقدم فيها بمقترح رسمي لتفعيل الملف.

وطلب السعد، وفق الكتاب الرسمي المقدم إلى رئيس المجلس، مناقشة وتأكيد القرارات السابقة المتعلقة بمقترح إقليم البصرة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإحالة المقترح إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت الوثيقة، أن هذا التحرك يستند إلى "مقتضيات المصلحة العامة" وأحكام مواد الدستور العراقي (16 و17 ثانياً و18 و19 أولاً)، إضافة إلى قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008، وبناءً على قائمة توقيعات مقدمة من أعضاء المجلس.

كما منحت الوثيقة تفويضاً لرئيس مجلس المحافظة بتكليف القسم القانوني بمتابعة رفع الدعاوى القضائية ذات الصلة، مع إمكانية تحويل المهمة إلى مكاتب قانونية خارج المجلس.

وأرفقت الوثيقة مرافقات تتضمن طلباً موقعاً من أعضاء المجلس وأوراق أخرى تتعلق بالملف.