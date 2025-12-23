بدر: النائب الأول لرئيس البرلمان استحقاق شيعي يعادل 15 مقعداً

شفق نيوز- بغداد

أكد القيادي في "منظمة بدر" معين الكاظمي، يوم الثلاثاء، أن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب يعد استحقاقاً للمكون الشيعي ويقع ضمن حصة الإطار التنسيقي، مشيراً إلى وجود مرشحين من كتل الإطار لهذا المنصب.

وقال الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن كتل العصائب وبدر ودولة القانون تمتلك شخصيات مؤهلة لتولي هذا المنصب، لافتاً إلى أن من يحصل على هذا المنصب يُحسب ضمن استحقاقاته في الحكومة، ويعادل 15 مقعداً نيابياً.

وأشار إلى أنه في حال تمسك دولة القانون برئاسة مجلس الوزراء، فلن تحظى بمنصب النائب الأول لمجلس النواب، ليكون هذا المنصب حينها من نصيب كتلتي صادقون أو منظمة بدر.

وأضاف الكاظمي أن هناك العديد من الأسماء المرشحة من قبل أعضاء الكتل، إلا أن القرار النهائي لم يحسم بعد لأي جهة أو شخصية معينة ضمن الإطار التنسيقي.

وتتكون رئاسة مجلس النواب العراقي من رئيس المجلس ونائبين أول وثاني، حيث يشرفون على إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.

يذكر أن الإطار التنسيقي قد دعا في وقت سابق، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، الذي يشهد نشاطاً سياسياً متسارعاً للإعلان عن تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، عبر اجتماعات وُصفت بالإيجابية ناقشت ملفات رئاسة البرلمان وحقوق المكون السني.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.